Iodonna.it - Dopo la seconda stagione non entusiasmante, Squid 3 promette scintille nell'Estate 2025

Non c’è due senza tre: a pochi giorni dall’arrivo delladella serie tra le più viste al mondo,Game 3 è già pronta ai blocchi di partenza. Ideata dall’autore Hwang Dong-hyuk, il suo meritato successo è esploso nel 2021 grazie alle atmosfere da thriller, l’ottimo cast e un tocco di ben calibrata critica alle disuguaglianze sociali che non coinvolgono solo il Sud Corea. La vera storia di “Game”: la fabbrica e gli scontri violenti X Leggi anche ›e nuove puntate di “game – la sfida” il gioco si fa durissimo Contrariamente alla calorosa accoglienza della primaGame 2 – disponibile su Netflix dal 26 Dicembre – non sembra aver convinto del tutto i suoi fan, che ora attendono con trepidazione le ultime avventure dell’isola.