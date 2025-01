Scuolalink.it - Concorso Docenti PNRR2: le ‘indiscrezioni’ sull’inizio della prova scritta

In data 30 Dicembre 2024 si è conclusa la fase di presentazione delle domande di partecipazione al, indetto con i decreti DDG n. 3059/2024. La prossima fase prevede lo svolgimento, uno degli step necessari per accedere alle successive fasi concorsuali. Vediamo alcuni dettagli circa le tempistiche previste e le modalità di comunicazione dei risultatiprima: quando si svolgerà la? Ad oggi, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha comunicato una data ufficiale per lo svolgimento, ma alcuni elementi indicano che potrebbe avvenire già a febbraio 2025. Alcuni indizio lo farebbero supporre, in particolare: la conclusionerilevazione delle aule informatiche per lo svolgimento delle prove; il termine del 2 Gennaio 2025 per la candidatura alle commissioni; la riduzione dei tempi di presentazione delle domande da 30 a 20 giorni, previsto nel DM n.