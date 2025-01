Sport.quotidiano.net - Ciclocross, prima vittoria stagionale per Van Aert

Roma, 4 gennaio 2025 - Quando il gatto non c'è i topi ballano: l'assenza di Mathieu Van Der Poel in un certo senso spiana la strada al primo successo, l'87esimo totale, di Wout Van, che fa sua la tappa del Superprestige di Gullegem. L'assenza di Van Der Poel Dopo il quarto posto a Loenhout, il belga si è imposto in casa e lo ha fatto battendo il connazionale Eli Iserbyt. I due hanno lottato a lungo, praticamente fino all'ultimo giro, quando il corridore della Visma-Lease a Bike ha sferrato la rasoiata decisiva che ha mandato in tilt il rivale, che ha sbagliato l'aggancio del pedale nel passaggio dal tratto in sabbia a quello nel fango. Il podio tutto belga è stato completato da Michael Vanthourenhout alla vigilia della tappa di Coppa del Mondo di Dendermonde, in programma domenica 5 gennaio: un altro appuntamento nel quale mancherà Van Der Poel, dopo le assenze già conclamate a Baal e Koksijde.