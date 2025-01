Ilrestodelcarlino.it - Bullismo e terremoto nel film di Ogiva: c’è pure Iole Mazzone

’La Voce e il Volto’ è una storia intima quella raccontata neldi Gabrieledove le protagoniste principali sonoed Elena Schiavoni. La storia racconta la vita di Sara, una ragazzina di 15 anni che si trova ad affrontare le improvvise avversità della vita. Sara porta dentro di sé le ferite della sua terra, colpita daldel 2016, ma porta anche le ferite fuori di sé, per la sola colpa di essere una ragazza diversa dalle altre e per questo bullizzata. Il regista Gabriele, (affiancato dall’esperto videomaker marchigiano Giovanni Scarpetta che ne cura anche fotografia e montaggio) tratta questa tematica sociale con un ritratto bellissimo e delicato di una adolescente che sta diventando donna, trattando diversi aspetti sociali, tra cui ile l’autolesionismo, ma si sofferma anche su un territorio, quello di Ascoli, rappresentato come una cartolina, un luogo di grande identità popolare, grazie alla sua gente e alle sue tradizioni millenarie che lo contraddistinguono.