Usa, Trump sceglie imprenditore di origini cubane come ambasciatore in Spagna

Il presidente eletto degli Usa Donald, ha annunciato sul suo social Truth, di aver scelto l’di, Benjamin Leon Jr., per ricoprire l’incarico didegli Stati Uniti in: “Ha costruito un’azienda facendola diventare un’impresa incredibile”“Benjamin è un, un appassionato di equitazione e un filantropo di grande successo. È arrivato negli Stati Uniti dalla Cuba comunista a 16 anni, con soli cinque dollari in tasca, e ha continuato a costruire la sua azienda, la Leon Medical Centers, fino a farla diventare un’impresa incredibile. Ha contribuito a sostenere molte cause meritevoli,La Liga Contra el Cancer, e importanti ricerche mediche presso il Johns Hopkins e il Dana-Farber Cancer Institute”, ha scritto, sottolineando che l’“ha anche investito nella formazione dei futuri medici e infermieri sostenendo la Scuola di Infermieristica Benjamin Leon Jr.