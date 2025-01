Quotidiano.net - Urbania, il ritorno della magica Festa Nazionale

Leggi su Quotidiano.net

La magia delle feste illumina tutte le Marche: per tutto il periodo natalizio la regione festeggia con mercatini ed eventi a tema che durano fino a gennaio e hanno il loro punto centrale di attrazione in un evento unico nel suo genere: laBefana di, quest'anno giunta alla sua 28^ edizione. Non ci sono dubbi: se la notte tra il 24 e il 25 dicembre è quella che vede protagonista Babbo Natale, quella tra il 5 e il 6 gennaio ha una sola interprete in assoluto: la Befana, che ha trovato la sua dimora ideale a, un piccolo borgo nelle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino. Proprio qui, nel centro storicocittadina marchigiana, dal 3 al 6 gennaio, i festeggiamenti per l'arrivoBefana si trasformano in un evento, che coinvolge tutti i curiosi accorsi per l'occasione, in un tripudio di mercati, mostre, spettacoli e tradizioni.