Samsung Galaxy S24, il flagship Android più compatto è il best buy del giorno

S24 è uno smartphone di ultima generazione con tecnologia AI avanzata e caratteristiche di alto livello; è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 699,00€, con spese di spedizione incluse e un 24% di sconto sul valore di listino. Acquistalo adesso su AmazonS24 a meno di 700€ è imperdibile IlS24 è uno smartphone dotato di un display FHD+ da 6,2 pollici Dynamic AMOLED 2X, un pannello piccolo ma risoluto che garantisce immagini vivide e colori realistici. Gode poi della frequenza di aggiornamento fluida di 120 Hz e della tecnologia HDR10+, così potrete utilizzarlo per navigare online, chattare con gli amici, vedere e postare contenuti sui social e perfino per giocare, senza il minimo problema. Con 8 GB di RAM e una capacità di archiviazione interna di 256 GB, oltre ad un chipset Exynos a 4 nanometri, lo smartphone è in grado di assicurare prestazioni fluide anche con app e giochi impegnativi.