Rompe il femore a un compagno di classe con una spinta condannati i genitori | 14mila euro di risarcimento per carenza educativa

Una cifra che pesa come un macigno: 14.600. È questo l’importo che una famiglia è stata condannata a risarcire aidi un bambino, vittima di un episodio di violenza apparentemente banale ma con conseguenze gravi. Protagonisti della vicenda, due bambini di 9 anni, coetanei e compagni di, che nell’estate 2018 si trovavano in un parco divertimenti di Lecce per festeggiare un compleanno. L’atmosfera della festa si è incrinata quando uno dei due, ignorando i ripetuti richiami di un adulto che lo invitava a rispettare il proprio turno, è salito all’improvviso sul tappeto elastico già occupato e ha spinto violentemente ildi, facendolo cadere. Il piccolo è stato portato in ospedale dove gli è stata diagnostica una frattura al, seguita da un intervento chirurgico delicato e una lunga riabilitazione che ha segnato il bambino e la sua famiglia per mesi.