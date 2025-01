Sport.quotidiano.net - Promozione Fenucci: "Fermignano vera big"

Gianlucaè tornato in sella, da qualche mese allena la Biagio Nazzaro Chiaravalle, squadra della sua città che milita in. Mister, sensazioni? "Facile immaginarlo: emozione, piacere, desiderio di mettersi in gioco e di cercare di migliorare una situazione che non era delle migliori né da un punto di vista di risultati né di ambiente". Subito due partite e due vittorie: qual è il segreto? "Nessun segreto. Merito esclusivo dei ragazzi che si sono applicati fin da subito, hanno sbagliato poco, hanno voluto rialzare la testa. Alla Biagio ci sono uomini forti, giocatori veri: Carboni, Cardinali, Cecchetti, Bottaluscio, Severini, Gabrielloni, Medici e poi tanti giovani interessanti e bravi. Tutti volevano rialzarsi. La squadra era stata ben allenata da Jacopo Petrucci e da mister Bedetti ed ho trovato un gruppo motivato.