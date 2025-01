Quifinanza.it - Pirateria, chiusa rete con 22 milioni di clienti: cosa rischiano gli utenti col pezzotto

La battaglia contro lastreaming si estende sempre di più in tutto il mondo. L’Europol e le autorità della Bulgaria hanno guidato una vasta operazione di portata internazionale contro la trasmissione illegale dei contenuti sottoposti a diritti Tv e del commercio di prodotti contraffatti. Un’attività condotta in tutta Europa che ha portato a scoperchiare unadi oltre 2.500 canali illeciti, con 22disparsi per il globo.L’operazione europea anti-L’operazione, denominata “Kratos”, è stata realizzata tra luglio e settembre 2024, coinvolgendo le agenzie e le forze di polizia specializzate di 15 Paesi, dentro e fuori l’Unione europea, dalla Bulgaria alla Francia, dall’Italia alla Svizzera, oltre alle aziende private di contenuti digitali.Le attività di indagine hanno riguardato in particolare la copertura degli eventi sportivi di più grande portata andati in onda nel 2024, gli Europei di calcio in Germania e le Olimpiadi di Parigi, permettendo lo smantellamento di uno dei sistemi più estesi di pubblicazione, distribuzione e diffusione illeciti di contenuti digitali soggetto a copyright e diritti connessi.