Nerdpool.it - Piccoli Brividi: La Misteriosa Avventura – Recensione in anteprima dei primi 6 episodi

Leggi su Nerdpool.it

Il 10 Gennaio uscirá su Disney+ la seconda stagione di, serie ispirata ai celebri libri di R.L. Stine. La nuova stagione sará intitolata: Lae troveremo David Schwimmer (Friends) nel ruolo di Anthony Brewer, ex professore di botanica con una grande passione per la scienza e il mistero e un segreto da nascondere.La trama di: LaLa storia prende il via quando i gemelli Cece e Devin Brewer vengono mandati a trascorrere l’estate a Gravesend, un quartiere di Brooklyn, insieme al loro padre divorziato. Qui, i due scoprono presto che un’oscura minaccia incombe sulla città. Mentre si addentrano nei misteri di Gravesend, Cece, Devin e i loro amici – Alex, CJ e Frankie – si trovano coinvolti in un enigma inquietante: la scomparsa di quattro adolescenti avvenuta nel 1994.