Sport.quotidiano.net - Lucchese - Il campionato dà i numeri. Gubbio campo spesso avaro. Grazie a Nolè l’ultimo successo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il peggior attacco del, quello del Lupo, contro la terza peggior difesa, quella della Pantera. Si riparte dopo la sosta e la sfida trapotrebbe essere sintetizzata così; oppure con il fatto che gli umbri appaiono in crisi nera: un solo punto racimolato nelle ultime cinque partite, mentre i rossoneri arrivano da due pareggi,, però, amaro, visto che si sono fatti raggiungere da 3-1 a 3-3 dal Pineto. E’ uno spareggio in zona play-out. La tradizione recente è favorevole alla formazione della provincia di Perugia. Le ultime tre sfide, considerando anche i play-off, sono state vinte dal. C’è, poi, un doppio 0-0 tra il 2020 e il 2022, ma lanon segna al "Barbetti" dal settembre 2014, con capitan, quando, da neopromossa e con Pagliuca in panchina, violò la tana dei rossoblu per 2-0.