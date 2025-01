Superguidatv.it - “Leopardi-Il poeta dell’infinito”, intervista a Leonardo Maltese: “Interpretare Leopardi è stato impegnativo. Non sapevo che molte donne avevano perso la testa per lui”

Presentata alla Mostra del Cinema di Venezia e diretta da Sergio Rubini, la serie “-Il” sarà trasmessa in prima serata su Raiuno martedì 7 e mercoledì 8 gennaio. La miniserie dedicata al celebreitaliano vanta un cast di alto livello connei panni di, Giusy Buscemi, Cristiano Caccamo, Alessio Boni e Alessandro Preziosi.esclusiva aNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. Per lui accostarsi ad un grandecomeè stata una sfida: “E’molto. Con l’aiuto di Serio Rubini abbiamo fattoletture. Lui aveva una visione molto specifica e quindi la griglia registica era abbastanza delimitata e io ad un certo punto mi sono trovato solo ad eseguire”.