Nerdpool.it - La conferma della stagione 3 de Gli Anelli del Potere ci darà risposta su ISDA

Laterzade Glidelriaccende le speranze dei fan di ricevere risposte su uno dei più grandi misterilore di Tolkien. La secondaha ottenuto recensioni migliori rispetto alla prima, già ben accolta dalla critica, e ora lo show mira a superare se stesso con un terzo capitolo in grado di catturare ancora più spettatori ere la produzione delle cinque stagioni previste. Approfondire dettagli chiavemitologia tolkieniana è una scelta vincente per mantenere alta l’attenzione degli appassionati.La terzariprenderà probabilmente dal punto in cui si è conclusa la seconda: Galadriel, Elrond e Gil-galad si trovano in un santuario destinato a diventare Gran Burrone. Questo luogo, con le sue cascate e la sua natura rigogliosa, richiama la Rivendell iconicatrilogia di Peter Jackson e si colloca perfettamente nella cronologiaSeconda Era.