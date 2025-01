Movieplayer.it - John Capodice, morto l'attore di Seinfeld e General Hospital

Leggi su Movieplayer.it

caratterista apparso in moltissime serie tv e nei film di Ace Ventura a fianco di Jim Carrey,il 30 dicembre 2024 all'età di 83 anni. Il grande pubblico lo ricorderà per il ruolo di Aguado in Ace Ventura - L'acchiappanimali, maera un noto caratterista apparso in più di 100 film e serie tv. L'diè scomparso all'età di 83 anni il 30 dicembre 2024, come ha annunciato la compagnia funebre del New Jersey Pizzi Funeral Home. Nato a Chicago nel 1941,ha servito nell'esercito americano dal 1964 al 1966, partecipando alla Guerra di Corea. negli anni '70 ha cominciato la carriera diinterpretando il ruolo di Carmine Cerullo nella soap. Tra i suoi .