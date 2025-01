Incredibile a Brisbane Opelka elimina Djokovic ai quarti di finale

Leggi su Sportface.it

Continuano le sorprese nella prima settimana di tennis dell’anno. ReillyNovakaididell’Atp 250 di, in Australia. 7-6(6) 6-3, in un’ora e 41 minuti di gioco, il punteggio a favore dello statunitense che ha messo in piedi la partita perfetta conquistando la vittoria più prestigiosa della carriera. Numero 293 del mondo,è entrato in tabellone con il ranking protetto dopo aver giocato meno di 20 partite negli ultimi due anni a causa di un’anca che lo tormenta dal 2022. Una sola palla break concessa, nel terzo game del secondo set, in tutto il match dal classe 1997. 16 ace, a fronte di un solo doppio fallo, con il 77% di prime in campo e il 78% di punti vinti sulla prima di servizio per il gigante americano di 2.11 metri, che ha tenuto grandi percentuali anche sulla seconda (87% con due soli punti persi).