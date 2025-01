Formiche.net - Il Canale di Suez si espande, tra sfide strategiche e destabilizzazioni

Ildi, arteria vitale per il commercio globale che collega Europa e Asia attraverso il Mar Rosso, continua ad evolversi per rispondere alledel presente e del futuro. L’obiettivo è restare il principale passaggio per le interconnessioni geoeconomia e geotra i due continenti (e dall’Atlantico), davanti alla destabilizzazione prodotta dagli attacchi degli Houthi ai navigli commerciali e alla costruzione di nuove rotte come IMEC e come quella artica. Sabato, l’Egitto ha annunciato il successo del test di un nuovo tratto di 10 km, situato nella parte meridionale della via d’acqua indo-mediterranea. Durante la prova, due navi hanno attraversato senza incidenti il nuovo segmento, che fa parte della sezione a doppio senso del. Il nuovo progetto amplia la sezione a doppio senso da 72 km a 82 km, aumentando la capacità deldi gestire tra 6 e 8 navi in più al giorno e migliorando la sua resilienza in caso di emergenze.