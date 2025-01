Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 3 gennaio: Supercoppa Italiana, Liga, Ligue 1, Primeira Liga

di: c’è la seconda semifinale die altre partite di1 e.In Arabia Saudita va in scena la seconda semifinale della, in campo Juventus e Milan, due squadre che hanno finito il 2024 in modo tutt’altro che esaltante. I bianconeri sono lontani dalla zona Scudetto, i rossoneri sono poco più indietro e dopo il pareggio con la Roma hanno esonerato Fonseca scegliendo Sergio Conceicao come sostituto.Idi1,(LaPresse) – IlVeggente.it Il nuovo allenatore proverà a dare la scossa e un successo inridarebbe entusiasmo, ma le non perfette condizioni fisiche di Pulisic e Leao non inducono all’ottimismo. La Juventus, sfortunata contro la Fiorentina e comunque ancora imbattuta in campionato, dovrebbe evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi.