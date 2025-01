Ilgiorno.it - I problemi delle periferie: "Troppi ragazzi lasciati soli. Costruiamo integrazione"

di Marianna VazzanaMILANO "Ci sono tantiallo sbando, per le strade, nelle stazioni, nei quartieri ai margini. Non bisogna lasciarli: continuiamo piuttosto a costruire ponti per l’, cominciando da quando sono piccoli. Perché poi diventa difficilissimo recuperarli". A parlare è Othman Mahmoud, in Italia da 35 anni, presidente dell’associazione Comunità egiziana di Milano e provincia che gestisce la scuola araba bilingue “Nagib Mahfuz”. L’istituto, che ha sede in via Stratico, a due passi da piazzale Segesta e via Paravia, nel quartiere popolare di San Siro, è l’unico in Italia che unisce la lingua e la cultura araba a quella italiana. Ora Othman Mahmoud è all’estero. Ma è al corrente dei “fatti di Capodanno“, che lo spingono alla riflessione. Perché quest’odio da parte di giovani migranti, verso l’Italia e le forze di polizia? "L’odio, intanto, non riguarda tutti.