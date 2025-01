Movieplayer.it - I Fantastici Quattro confermati per Marvel Rivals: ecco la prima foto ufficiale

Leggi su Movieplayer.it

I leggendari personaggi saranno presenti nel videogame sviluppato daGames & NetEase Games Isono in arrivo in, come ha confermato il suo sviluppatore. In un'immaginevediamo infatti la versione didi Mister Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e la Cosa, oltre al robot H.E.R.B.I.E. La squadra di supereroi è seduta nel Fantasticar e sullo sfondo si vede anche il Baxter Building. Lo sviluppatore di, NetEase, ha twittato dicendo che un trailer che mostra iè previsto per il 6 gennaio. Unadomanda dei fan è se H.E.R.B.I.E. sarà giocabile insieme ai membri principali dei. Lo scopriremo .