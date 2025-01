Lanazione.it - Firenze, spari in aria la notte di Capodanno: indagini della polizia

Leggi su Lanazione.it

, 3 gennaio 2025 – Accertamentisu un uomo che ladiè stato visto esplodere ripetuti colpi di pistola diretti verso l'alto. L'equipaggio di una Volante è intervenuta su segnalazione di passanti e lo ha identificato. Non è stata trovata più l'arma, ma in terra erano rimaste cartucce a salve di pistola, presumibilmente di una arma tipo scacciacani, esplose. I reperti sono stati acquisiti dalla. L'episodio, avvenuto verso le 2,30 del'1 gennaio in una strada di Novoli, è durato breve tempo e potrebbe esser stato ripreso anche da video di gente di passaggio. Glisono stati uditi nelle vicinanze quando ormai si erano esauriti i botti di mezza