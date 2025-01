Eccoci qui Sorpresa Giulia Stabile | a Capodanno insieme alla cantante

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un inizio di anno speciale per. La talentuosa ballerina lanciata dal programma Amici, ha festeggiato l’arrivo del 2025 in Spagna.ha scelto una città unica al mondo per il suo fascino, Barcellona. E non era sola. Con lei, abbracciata, infatti c’era anche un volto noto dello spettacolo. Una coppia inaspettata. È stata la stessaa condividere questo momento, postando una foto sul proprio profilo Instagram accompagnata da un messaggio di auguri per i suoi tantissimi fan.Il 2024 è stato un anno di grandi cambiamenti e soddisfazioni per. La ballerina ha trascorso un lungo periodo in Inghilterra, dove non solo ha perfezionato la sua tecnica, ma ha anche iniziato a insegnare. Durante questi mesi, i fan di Amici hanno sentito la sua mancanza. Solo da poche settimane è rientrata in Italia, tornando nel corpo dei professionisti del talent show di Maria De Filippi.