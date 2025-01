Formiche.net - Così gli Stati Uniti puntano a mantenere la superiorità tecnologica nei confronti della Cina

In un mondo che viene da decenni di globalizzazione, le catene di approvvigionamento rivestono un ruolo critico per lo sviluppo di nuove tecnologie ma, al contempo, possono rappresentare una vulnerabilità neidei principali competitor. Tale duplice natura qualifica la sostenibilità economica delle supply chain come una questione di sicurezza nazionale. Il DipartimentoDifesa degliha pubblicato la strategia di investimento dell’Office of strategic capital (Osc) per l’anno fiscale 2025, nel quale il Pentagono delinea i principali settori industriali e tecnologici rilevanti ai finisicurezza nazionale. Obiettivo del documento è definire i settori maggiormente rilevanti su cui convogliare gli investimenti privati tramite il supporto del bilancio federale nei prossimi anni per garantire la sicurezza delle supply chain critiche eil vantaggio tecnologico deglie dei loro alleati.