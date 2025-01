Panorama.it - Caso Sala, Teheran non molla il suo uomo

Tajani ha convocato nella giornata di ieri l’ambasciatore iraniano, che chiede di «accelerare la liberazione di Abedini». La Meloni ha invece sentito i genitori della giornalista incarcerata in Iran. La madre ha espresso «fiducia nel governo», aggiungendo che «servono decisioni di forza». Dopo il vertice a Palazzo Chigi di ieri è stato deciso di riunire il Copasir.La liberazione di Cecilia, detenuta dal 19 dicembre nella prigione di Evin, a, è in cima alle priorità dell’esecutivo. Ieri, su mandato del ministro Antonio Tajani, il Segretario generale Riccardo Guariglia ha convocato alla Farnesina l’ambasciatore iraniano, Mohammad Reza Sabouri. Successivamente all’incontro, in cui entrambe le parti hanno avanzato le loro richieste, si è tenuto un vertice di governo a cui hanno presenziato, oltre al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al ministro degli Esteri, anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il Consigliere diplomatico del premier, Fabrizio Saggio.