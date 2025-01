Lopinionista.it - “Benvenuti a Coccoloba”, domenica 5 gennaio lo speciale animato dedicato ai bambini in ospedale

ROMA – Trattare momenti difficili come malattie e ricoveri incon empatia e la giusta leggerezza, spiegando che le situazioni e le soluzioni sono sempre divertenti e ricche di esperienze. E’ l’obiettivo dello”, in onda in prima visione televisiva, alle ore 16, su Rai Yoyo. L’opera, disponibile anche su RaiPlay, è dedicata aiche per vari motivi devono affrontare ricoveri in.Protagonisti cinque piccoli, che arrivano sull’isola tropicale di. Con il mare blu e il cielo giallo come il sole, vi regna un’atmosfera gioiosa e amichevole. Eppure, inon ci vengono per le vacanze, ma per guarire le loro bue. Questi cinquehanno tutti un buon motivo per soggiornare sull’isola di: Alice la piccola giraffa ha il collo che si attorciglia; Lola la tartaruga perde la corazza; Mehdi l’aquilotto ha il cuore che sobbalza; Chloé il panda si addormenta in continuazione; Max il tigrotto acrobata ha le ossa molto fragili.