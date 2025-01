Ilrestodelcarlino.it - Appennino modenese al freddo e al buio, la provincia diffida Enel: “Inaccettabile”

Modena, 3 gennaio 2024 – La situazione pare insostenibile in alcune zone appenniniche delladi Modena è diventata insostenibile ale al. Laha deciso di inviare unaad. "Da ieri riceviamo segnalazioni di cittadini e attività commerciali che si trovano senza corrente elettrica, in condizioni di isolamento e al", ha dichiarato il presidente dellaFabio Braglia. "Questa situazione èe richiede un intervento immediato ed efficace da parte di". Galpronto ad accogliere Carolina Kostner Le zone più colpite dai blackout sembrano essere quelle di Palagano e Boccassuolo, dove l'assenza di energia elettrica sta creando non pochi disagi alla popolazione. Le basse temperature, unite all'impossibilità di riscaldare gli ambienti, stanno mettendo a dura prova la resistenza di molti cittadini, soprattutto i più anziani.