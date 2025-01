Metropolitanmagazine.it - Veronica Maccarone, chi è la moglie di Kaspar Capparoni: “Sono stato fortunato a incontrarla”

Ladi: dalla loro unionearrivati i figli Alessando nato nel 2008, seguito da Daniel (2013).Chi è ladiOggi l’attore insieme allaed i figli saranno ospiti della penultima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14 su Raiuno. Nei primi anni del Duemila l’attore e la showgirl all’epoca schedina nella trasmissione Quelli Che Il Calcio si conoscono a Milano durante una serata in discoteca, come ha raccontato ospite a Vieni Da Me: “Arrivavo da un momento difficile. Se non l’avessi incontrata.Doveva venire a teatro a vedermi”. Al racconto laaveva aggiunto: “Stavamo festeggiando il compleanno di Simona Ventura. Quando mi ha visto mi ha afferrata per un braccio e mi ha inondato di parole.