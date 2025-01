Iodonna.it - «Tratteremo la reporter italiana in modo dignitoso», avevano assicurato le autorità iraniane dopo l'arresto. Non è così

Allanon è arrivato alcun pacco con i beni di prima necessità, come aveva invece riferito il regime. In tre telefonate alla madre, al padre e al compagno, Daniele Raineri, Cecilia Sala, 28 anni, ha raccontato le condizioni della sua detenzione nella prigione di Evin, in Iran: «Fate presto», ha chiesto. L’di Cecilia Sala, quando diceva: «Al rientro da Iran e Ucraina, mi godo di più le libertà quotidiane» X Leggi anche › Chiuse in una clinica: in Iran il dissenso delle donne è un disturbo mentale Era andata a lavorare in Iran con un visto giornalistico.