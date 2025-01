SanGiovanni Dopo Natale e Capodanno arrivala Befana

Lanazione.it - SanGiovanni. Dopo Natale e Capodanno arriva...la Befana

Arezzo, 02 gennaio 2025 – A San Giovanni Valdarno le iniziative organizzate in questo periodo di feste non finiscono ovviamente con il, ma proseguono anche in questi primi giorni del 2025, con protagonista assoluta.la. Tre gli eventi in programma per accogliere la vecchietta con la scopa, pensati per portare un po' di magia e tradizioni. Si parte domani con "Laracconta. storie, leggende e merenda", che si terrà alle 17,30 allo Spazio Soci BiblioCoop. La "nonna" per eccellenza intratterrà i presenti con racconti incantati e storie legate alla tradizione, accompagnati da una gustosa merenda a cura della sezione soci Coop di San Giovanni. Un'occasione per ritrovarsi insieme e riscoprire la magia delle feste. Il giorno seguente, Palomar ospiterà l'iniziativa “Lavien di.