Salvini, anche come politico non ‘sussiste’! Sono grato ai giudici che ce l’hanno ricordato

La recente assoluzione del vice-premierdal reato di sequestro di persona perché il “fatto non sussiste”, con annessa esultanza dell’interessato, mi ha portato a due riflessioni, una generale sul rapporto tra magistratura e politica, e una specifica sul viceministro.Quella generale è che nello scontro iniziato trae politici ancora ai tempi della Dc con il primo scandalo dei petroli del 1974, vado a memoria, i secondi vincono sempre perché hanno due risultati utili su due in una specie di logica assiomatica. Seassolti, qualche volta accade perchéi magistrati sbagliano, allora l’azione dei magistrati è denigrata in quanto inutile e dannosa. Se invececondannati, cosa che accade più spesso nonostante le tortuosità del nostro sistema penale, allora il risultato è forse ancora più utile alche può indossare la tunica del perseguitato, fino a sentirsi un martire della legge.