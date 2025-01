Lanotiziagiornale.it - Salvare le persone, prima di ogni altra cosa

Ieri Cecilia Sala, la giornalista de Il Foglio e di Chora Media detenuta nel carcere di Evin in Iran ha potuto fare tre telefonate. Al padre, alla madre e al compagno ha raccontato le sue condizioni in carcere. Nessuna delle rassicurazioni fatte dagli ayatollah al governo italiano è vera. Evin è un girone infernale per Sala come lo raccontano tutti quelli che ci sono passati. Perfino la consegna pacco con i beni dinecessità inviato dall’ambasciata è stata una truffa del regime. Il regime si comporta da regime, con i giornalisti italiani come con i tedeschi, gli europei gli iraniani stessi, quelli non allineati. Il regime usa Sala come leva per trattare la liberazione di Mohammad Abedini-Najafabad, l’ingegnere iraniano esperto di droni e detenuto in Italia dal 16 dicembre per conto degli Stati UnitiMeloni, Crosetto e Tajani raccontano da due anni che l’Italia è “tornata protagonista sul palcoscenico internazionale” e da ieri sera sappiamo che il governo è stato irriso dall’Iran.