SalaEsteri convocano ambasciatore Iran

12.10 Per l'arresto della giornalista Cecilia Sala,ora nel carcere di Evin a Teheran, l'iano in Italia è stato convocato alla Farnesina dal vice premier e titolare degli Esteri,Tajani. Lo annuncia su X lo stesso ministro: "Il governo,come dal primo giorno dell' arresto, lavora incessantemente per riportarla a casa e pretendiamo che siano rispettati tutti i suoi diritti. Fino alla sua liberazione, Cecilia e i suoi genitori non saranno mai lasciati soli" Ieri la Farnesina ha chiesto garanzie nella detenzione e immediato rilascio.