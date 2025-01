Ilrestodelcarlino.it - Rapina in un negozio a Macerata: arrestato il 36enne aggressore del pronto soccorso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 2 gennaio 2025 – Tentatain un, l’ultimo dell’anno, a. Unpugliese ha afferrato la titolare per il collo. Prezioso l’intervento di un collega e di alcuni clienti presenti. I militari della sezione radiomobile della Compagnia dei carabinieri dihanno, in flagranza del reato, unoriginario della provincia di Foggia, residente a, già noto alle forze di Polizia. Si tratta dello stesso uomo che aveva aggredito il personale deldia metà dicembre. Martedì pomeriggio l’uomo, con il volto coperto da un passamontagna e indossando guanti in lattice, è entrato in un esercizio commerciale del capoluogo di provincia e, approfittando di un momento di distrazione della titolare, ha afferrato la donna per il collo intimandole di consegnare l'incasso.