Unlimitednews.it - Nel 2025 100 nuovi regionali di Trenitalia per 850 milioni di euro

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Centotreninel, per un investimento economico di 850die oltre 430di viaggiatori stimati. In cifre, ilper il Regionale disi apre all’insegna della crescita in linea con quanto previsto dal Piano strategico-2029 del Gruppo FS Italiane.Grazie ai Contratti di Servizio con le Regioni e Province Autonome, committenti del servizio, nel 2024 sono stati consegnati 540 treni di nuova generazione che, sommati ai 335 già acquistati in precedenza, porta a 875 il numero deitreni in circolazione. Numero destinato a crescere poichè, con le ulteriori consegne previste fino al 2027, Regionale potrà contare su 1.061convogli, pari all’80% dell’intera flotta rinnovata, per un investimento complessivo di sette miliardi di