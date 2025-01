Lettera43.it - Morte Agroppi, nessun minuto di silenzio prima di Inter-Atalanta per paura dei fischi

Leggi su Lettera43.it

Non ci sarà alcundiper Aldodel calcio d’inizio del match travalido per la semifinale di Supercoppa Italiana e in programma alle 20 di giovedì 2 gennaio. Questo perché la Figc ha il timore che possa ripetersi quanto accaduto l’anno scorso in due occasioni simili. La gara, infatti, si terrà a Riyad allo stadio dell’Al-Nassr dove nel 2024 il pubblico haato sia durante ildi raccoglimento in onore di Gigi Riva, sia, due settimane, in occasione del ricordo di Franz Beckenbauer. Troppo alto il rischio che la contestazione possa ripetersi anche contro l’ex calciatore e allenatore, scomparso all’età di 80 anni. Il ricordo dici sarà, ma soltanto durante il prossimo turno di Serie A.LEGGI ANCHE: La Supercoppa in Arabia Saudita e l’indignazione a comando diventata rito insopportabileArticolo completo:didiperdeidal blog Lettera43