La Marca | Lukaku ha cercato la via del gol mettendo in difficoltà tutta la retroguardia avversaria non…

Lahala via del golinl’intera, solamente la sfortuna ed uno strepitoso Stankovic non hanno permesso al belga di potersi riscattare dopo l’errore dal dischetto”A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La. Queste le sue dichiarazioni:Napoli-Venezia, come valuta Lala prestazione degli azzurri? “Era una partita che nascondeva numerose insidie ma il Napoli è stato bravo a portarla casa, nonostante un rigore fallito ed un monumentale Stankovic, che davvero sta dimostrando di essere un portiere di ottimo livello. In una partita che sembrava per certi versi bloccata, le mosse di Conte sono risultate decisive, visto che con l’ingresso in campo di Raspadori e il consequenziale cambio di modulo il Venezia ha perso punti di riferimento.