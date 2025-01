Movieplayer.it - Jurassic World Rebirth, lo sceneggiatore promette: "Vogliamo catturare lo spirito del primo film"

Leggi su Movieplayer.it

David Koepp, che lavorò anche alcapitolo diretto da Steven Spielberg, ha aumentato le aspettative dei fan. Il fascino irripetibile delPark di Steven Spielberg sembra irraggiungibile ma il nuovo corso del franchise, che inizierà con, avrebbe proprio quest'ambizione, secondo quanto dichiarato da David Koepp. Lo, che lavorò agli script diPark del 1993 e del sequel Il mondo perduto -Park, anche quest'ultimo diretto da Spielberg, tornerà per lavorare nel prossimo capitolo.di nuovo lodiPark In una recente intervista a The Wrap, Koepp ha spiegato cherenderà omaggio all'originale introducendo al contempo un'atmosfera rinnovata al franchise:"Stiamo cercando dilodel .