Gqitalia.it - Hai la testa nella nebbia? Potresti aver bisogno della vitamina B 12

Leggi su Gqitalia.it

DiB12 negli ultimi tempi si parla spesso, anche perché i casi di carenza sono in aumento. Paradossalmente, soprattutto tra chi punta a un'alimentazione “sana”: si trova infatti «prevalentemente nelle proteine d'origine animale, quindi ridurle drasticamente o eliminarle del tutto - come nel caso dei vegani - espone al rischio». A raccontarci perché la “cobalamina” è fondamentale e come assicurarsene la giusta scorta è Michela Seniga, biologa nutrizionista presso l'Humanitas Medical Care di Rozzano e De Angelis, a Milano.Come vivere più a lungo senza ammalarsiUn nuovo studio dimostra che la longevità umana si è stabilizzata. Gli esperti affermano, però, che esistono ancora abitudini di base efficaci per restare in salute fino alla vecchiaiaIl ferro nel sangue aiuta ogni tipo di allenamento, ma va tenuto sotto controlloAl di là dei frullati proteici ecreatina, la giusta concentrazione di ferro nel sangue può fare la differenzaL'identikitAnzitutto: «La B12 appartiene al gruppo delle vitamine idrosolubili e svolge diverse funzioni fondamentali: riduce lo stress ossidativo, per esempio, e svolge un ruolo-chiave nell'"eritropoiesi", cioèproduzione di elementi del sangue, in particolare dei globuli rossi nel midollo osseo.