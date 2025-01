Ilgiorno.it - Gruppo di disabili toscani: vacanze rovinate da un virus

Fine anno movimentato per undiin vacanza con i propri accompagnatori in un hotel di Aprica. Anziché godersi le bellissime giornate di sole sulla neve e salutare in allegria il 2025, in molti tra loro – ilè composto da una trentina di persone – si sono visti costretti a letto (e frequentemente in bagno) per un pesante malessere che in un primo tempo si è pensato fosse addirittura da attribuire a un’intossicazione di natura alimentare. Non è infrequente, infatti, che una pietanza consumata nel medesimo ristorante e contenente ingredienti avariati possa poi dare gli stessi disturbi a tutti coloro che l’hanno ingerita. Niente di tutto ciò, tuttavia, almeno nel caso deldei. A fare tirare un parziale sospiro di sollievo almeno ai gestori della struttura ricettiva sono stati i medici intervenuti (addirittura in codice rosso) con gli infermieri di Areu a portare i primi soccorsi in hotel che, dopo aver visitato gli ospiti che non stavano bene, hanno escluso l’intossicazione di natura alimentare, dicendo che si tratterebbe di undi natura gastrointestinale.