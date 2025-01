Inter-news.it - Gasperini: «Un’esperienza per l’Atalanta. Il primo gol dell’Inter non esiste!»

Sorride l’Inter di Simone Inzaghi, molto menodi Gianpierodopo la seconda sconfitta stagionale contro i nerazzurri. Dopo l’eliminazione dalla Supercoppa Italiana l’allenatore della Dea commenta.SCELTE – Gianpierodice la sua sulla prestazione della sua Atalanta contro l’Inter: «Non ho provato proprio niente. Abbiamo parecchi giocatori, abbiamo una striscia di partite impegnative in campionato. Venivamo a giocare questa Supercoppa in questa data ed era il momento giusto per verificare lo stato di molti giocatori che ci hanno dato un gran contributo ma hanno giocato relativamente. Durante il campionato abbiamo impiegato sempre gli stessi e loro non hanno avuto la possibilità di giocare dall’inizio. Quindi le scelte sono state fatte in funzione di quello. Giocavamo contro l’Inter la semifinale ed era il momento giusto per farlo».