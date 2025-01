Iltempo.it - Coppia gay aggredita a Roma: camminavano mano nella mano a Capodanno

dopo aver festeggiato la fine del 2024 e l'inizio del 2025 quando un gruppo di dieci persone ha prima rivolto loro insulti omofobi e poi è passato alla violenza fisica riempendoli di calci e pugni. È la storia di Sthepano e Matteo, lagay che è statadurante la notte di. "Quanto accaduto a Malatesta durante la notte diè un affronto che non tollereremo", hanno dichiarato Marilena Grassadonia, coordinatrice dell'Ufficio Diritti Lgbt+ diCapitale e Filippo Riniolo, presidente della Commissione Pari opportunità del Municipio V. Un fatto, quello dei due giovani, di per sé gravissimo "ma che ha nelle modalità una dinamica inaccettabile. Essere aggrediti perché si camminacon la persona che si ama è un atto violento e intollerante che non può trovare postonostra città.