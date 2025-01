Ilrestodelcarlino.it - Cartello choc al Cassero. Insulti omofobi e vandalismi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Spuntaal. ‘Spazi liberi, via tutti i froc*”, poi manifesti strappati e volantini buttati via. "Dev’essere accaduto la mattina (ieri, ndr), perché al termine della nostra serata, finita particolarmente tardi, attorno alle 7.30 del mattino, la situazione era regolare – spiega Camilla Ranauro, presidente del–. A trovare quello scempio, la nostra responsabile della logistica. Hanno strappato le locandine della campagna del nostro centro di documentazione ‘Ricordare con orgoglio’ e anche quelle dello spazio antidiscriminazione, spazio che serve appunto a denunciare discriminazioni e violenze. Hanno buttato i volantini giù dal ponticello". Non è la prima volta che succede una cosa simile: "Questo è il terzo blitz contro di noi – sottolinea –, a novembre hanno agito due volte buttando a terra il nostro striscione che era appeso alla ringhiera davanti e, guarda caso, sempre all’indomani di manifestazioni dell’estrema destra, quella delle camice nere e quella della ronda in Bolognina".