Auto sbanda e si ribalta: due feriti, illeso un bambino

Tempo di lettura: < 1 minutoGrave incidente stradale in Contrada Sant’Oronzo, nella frazione di Bellizzi Irpino.Un’, per cause ancora da accertare, èta e si èta con a bordo tre persone, tra cui unche, fortunatamente, è uscitodal sinistro. Gli altri due occupanti del veicolo sono stati soccorsi e trasportati al “Moscati” per accertamenti e cure.Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 per mettere in sicurezza l’area e prestare i primi soccorsi. Le cause delmento sono in fase di accertamento.L'articoloe si: dueunproviene da Anteprima24.it.