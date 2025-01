Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, Ken Levine critica la modalità canonica

Ken, celebre creatore di BioShock, ha espresso non poche perplessità riguardo alla“Canon” di, che automatizza le scelte narrative. Secondo lui, questa soluzione potrebbe limitare la libertà interpretativa, fondamentale per un’esperienza personale e significativa nell’arte videoludica.Pur non avendo giocato al titolo Ubisoft,invita a riflettere sull’importanza dell’interpretazione soggettiva rispetto all’intento degli autori. Laintrodotta inpermette di seguire automaticamente le decisioni narrative stabilite dagli sviluppatori, offrendo una visione “ufficiale” della storia.Sebbene possa avere un senso per i fan della saga e per chi cerca una narrazione lineare, Kenla considera potenzialmente riduttiva.