Alternative a Excel gratuite e solo online

Leggi su .com

Microsoftè, principalmente, un programma aziendale da usare per lavoro, ma può tornare utile per creare tabelle veloci e calcoli per uso personale., in teoria, è un programma a pagamento, ma può ancora essere utilizzato gratuitamente sul PC. Ci cono infatti diversi modi per scaricaregratis.Nel caso in cui si volesse usarerapidamente senza installare nessun programma, ci sono anche diverseadda usare, utili a modificare un foglio di calcolo su qualsiasi computer, utilizzandoil browser.LEGGI ANCHE -> Migliori 10a Microsoft Office gratis per PC e Mac, in italiano 1) Fogli GoogleIl sito più utilizzato per modificare fogli di calcoloè Fogli Google, parte integrante della suite d'ufficiosviluppata da Google.