Zone rosse divieto di fumo le terme a San Siro e il Colosseo verde | ecco le novità 2025 per Milano

, 31 dicembre 2024 –diesteso a tutta la città, ma anche due importanti progetti di rigenerazione urbana arrivati a compimento assieme a delle significative e attesesul fronte del trasporto pubblico.tutto quello che ilporterà in dono alla città. Partiamo dall’ordine pubblico e dalla tutela della salute pubblica.Bionde vietate IldiBagni termali alle scuderie I tram si fanno grandi, dopo Bologna e Firenze, è la prima grande città in cui entrano in vigore le “” volute dal ministro Piantedosi. In cosa consistono? ln pratica si tratta deldi "stazionare" in alcunediper persone particolarmente moleste, minacciose o aggressive con determinati precedenti.