Oasport.it - Tour de Ski 2025, Astrid Oeyre Slind batte Therese Johaug nella 15 km pursuit tc di Dobbiaco

, in Italia,quarta tappa delde Skidi sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo 2024-, ovvero la 15 kmin tecnica classica, va in scena la doppietta norvegese, conchee prende la vetta della generale. In casa Italia la migliore è Caterina Ganz, 20ma oggi e 21magraduatoria assoluta.Vanno via in due praticamente dall’inizio della gara fino al traguardo: la coppia norvegese si gioca il successo di tappa in volata ed a centrare il successo è, prima in 38’39?9, che brucia sul traguardo la connazionale, seconda a 0?2. Distacchi imponenti per tutte le avversarie: la finlandese Kerttu Niskanen, sul gradino più basso del podio, accusa 57?4.Tra le azzurre la migliore è Caterina Ganz, 20ma a 3’49?8, che fa meglio di Anna Comarella, 27ma a 4’48?1.