Torta all'arancia con solo 180 Kcal: è buonissima, è sparita in un baleno!

con180: è, èin un!Questo forse è il dolce invernale per eccellenza: lasprigiona un profumo e un sapore unico, consolante per gli animi più malinconici, energizzante per chi ama questa stagione fredda, sì, ma ricca di sorprese.Piace a grandi e piccini per quella sua consistenza morbida, soffice, perfetta a colazione, a merenda o a fine pasto. In questa sua versione light, poi, supera addirittura se stessa. Golosissima, sì, ma leggera, apporta180 calorie a fetta e con le nostre dosi otterrete circa 8 fette.Si prepara in 10 minuti appena, cuoce in poco meno di mezz’ora e in un batter d’occhio potrete servire alle amiche di sempre un dessert straordinario, ideale con il tè delle 5.Allora che aspettate? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!: ingredienti e preparazionePer questa ricetta procurateci:80 ml di succo d’arancia150 gr di farina50 gr di dolcificante stevia (o 100 gr di zucchero normale)80 ml di olio2 uova1 pizzico di sale1 scorza di arancia grattugiata1 cucchiaio di miele1 cucchiaino di lievito in polvereq.