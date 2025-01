Ilfattoquotidiano.it - Smaila a Sanremo, Times Square a Londra, l’inglese di Fitto, gli abbiocchi di Lotito: gaffe, strafalcioni, scenette di un anno di governo

Le strepitose occasioni di satira offerte dall’era berlusconiana non sono affatto morte con l’ex Cavaliere: ilMeloni in questo 2024 è stato punteggiato da miriadi di momenti tragicomici, a metà tra un cinepanettone e una slapstick degli anni Venti, che non faffatto rimpiangere gli scivoloni del fu Berlusconi., o come si dice nel gergo social “momenti cringe”, si sono sprecate nell’appena trascorso che è iniziato proprio col botto con la vicenda del CapodFar West di Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario meloniano alla Giustizia, e del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo. “Una storiaccia”, come l’ha definita il senatore del Pd Walter Verini, che tuttavia non ha impedito all’intrepido Delmastro di incespicare rovinosamente in occasioni successive: a Ferragosto, in occasione della sua visita nel carcere di Brindisi, dove, stando a sue dichiarazioni, “non si è inginocchiato alla Mecca dei detenuti” ma è andato per rendere omaggio alla polizia penitenziaria, si è fatto immortalare con un agente in una zona dell’edificio in cui campeggiava un cartello di divieto di fumo.