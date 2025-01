Ilgiorno.it - Lecco, è Marta l'ultima nata del 2024: nominata baby ambasciatrice di pace

, 1 gennaio 2025 – È la piccolal'delall'ospedale Alessandro Manzoni di. Èla sera del 31 dicembre alle 21.46. Subito dopo il parto pesava 3 chili 105 grammi.è il regalo più bello per mamma Chiara, che ha compiuto 35 anni oggi.si chiamaperché mamma Chiara ha saputo che sarebbe diventata mamma per la seconda volta il giorno di Santa. Oltre che di mamma Chiara Barri, che lavora in una Rsa di Pianello del Lario, la piccolaè figlia anche di papà Flavio Moralli, un metalmeccanico. I due genitori abitano a Vercana, in provincia di Como., in quantodel, è stata nomidi dirittodi. Sono già andati a trovarla il sindaco Mauro Gattinoni, il prevosto monsignor Bortolo Uberti, Giuseppe Corti dell'Unicef provinciale e il responsabile della Polisportiva Monte Marenzo Angelo Fontana, accolti anche dal direttore del dipartimento Materno-infantile Roberto Bellù e dagli altri operatori sanitari del reparto.